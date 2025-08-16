Pinamar: perdió la billetera y le realizaron compras por $200 mil en distintos comercios

ZONALES





Un vecino de Pinamar denunció haber sido víctima de un hecho de defraudación luego de extraviar su billetera y constatar que desconocidos realizaron múltiples compras con sus tarjetas en la localidad de Ostende.





Según el parte policial, la víctima caminaba por la Avenida Bunge cuando en circunstancias que no recuerda perdió su billetera de cuero color marrón, la cual contenía su documento nacional de identidad, carnet de conducir, una tarjeta de débito del Banco Provincia, una tarjeta de Mercado Pago, además de 200 dólares y dinero en efectivo.





Al salir de trabajar, cerca del mediodía, el damnificado revisó su teléfono celular y constató que había recibido notificaciones de la aplicación Mercado Pago informándole sobre transacciones realizadas en distintos comercios de Ostende. En total, se efectuaron seis compras fraudulentas por una suma aproximada de $200.000.





Robo en una radio local





En otro hecho ocurrido en la ciudad, un periodista denunció el robo en un local, donde funciona Radio Más, ubicado en calles Del Lenguado y Shaw. Según su testimonio, al llegar en la mañana constató que autores desconocidos habían violentado un vidrio lateral del inmueble y sustraído un teléfono celular Alcatel color negro. En la zona del daño se hallaron manchas hemáticas, por lo que se solicitó la intervención de Policía Científica.





Se llevaron 30 peluches de una máquina en Bunge





Un comerciante propietario de una panchería de la Avenida Bunge denunció que delincuentes forzaron una máquina peluchera que mantenía en la vereda, frente al local, y se apoderaron de 30 peluches de 20 centímetros. El hecho se habría producido durante la madrugada, luego de que el comercio cerrara sus puertas.