MADARIAGA – PRIMERO EN CNM: violentaron un galpón, se llevaron herramientas, garrafas y cinco lechones

MADARIAGA





Un robo contra la propiedad fue denunciado en las últimas horas, cuando un vecino de 68 años regresó a su domicilio de Interferías y Macedo y constató que desconocidos habían forzado un galpón y sustraído diversos elementos, además de animales del corral.

Según supo CNM Noticias, la víctima relató que, al llegar cerca de las 8.00 de la mañana, advirtió que los autores habían rotos dos candados del ingreso al galpón y, una vez dentro, se apoderaron de dos garrafas de 10 kilos, una llave francesa marca Bahco, dos llaves crique Bahco y otra llave crique. También faltaban una picana color naranja, una pinza con mango naranja, otra pinza con mango rojo y una pala ancha con mango de hierro.

El ataque no se limitó a las herramientas: del corral del predio los intrusos sustrajeron cinco lechones de aproximadamente seis kilos cada uno.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno.

Hallazgo de una escalera

En un procedimiento independiente personal policial acudió a la zona de Rivadavia y Maistegui tras un aviso sobre la presencia de un hombre que habría ingresado a un monte trasladando una escalera. Al arribar, los efectivos hallaron en un descampado una escalera de aluminio de ocho peldaños, sin marca visible, que fue incautada para determinar su origen.