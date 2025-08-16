MAR DEL PLATA: Le dispararon tres veces cuando intentaron robarle la camioneta

ZONALES





Un violento intento de robo se registró el viernes por la noche en el barrio Regional de Mar del Plata, donde un hombre fue atacado a balazos mientras lavaba su camioneta. La víctima, que recibió tres disparos en las piernas y en un brazo, debió ser trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internada fuera de peligro.





El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas en la esquina de San Lorenzo y Remedios de Escalada. Según la denuncia, dos individuos a bordo de una moto se acercaron con intenciones de robarle la camioneta que estaba limpiando. Tras un breve forcejeo, uno de los delincuentes abrió fuego y efectuó al menos tres disparos antes de darse a la fuga.





Vecinos de la zona escucharon la secuencia y alertaron al 911, lo que permitió la rápida llegada de personal policial y de una ambulancia del SAME, que trasladó al herido al centro de salud más cercano. Allí fue asistido en la guardia y, pese a la gravedad del ataque, los médicos confirmaron que su estado es estable y que se recupera favorablemente.





La investigación quedó en manos de la fiscalía N°7, a cargo de Carlos Russo, que ordenó una serie de medidas para intentar dar con los agresores. Entre ellas, se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de la toma de testimonios a vecinos de la zona.





Personal de la comisaría duodécima, con jurisdicción en el barrio, confeccionó las primeras actuaciones y acompañó a los peritos en la recolección de pruebas en la escena del hecho. Sin embargo, la propia víctima declaró que no pudo aportar datos certeros sobre la identidad de los atacantes, lo que dificulta la investigación en la etapa inicial.





El violento episodio vuelve a poner en evidencia la preocupación de los vecinos de la zona por la inseguridad y la modalidad cada vez más frecuente de motochorros que, en muchos casos, no dudan en usar armas de fuego frente a la resistencia de las víctimas.