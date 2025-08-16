Fue detenido por vender milanesas de papel higiénico

NACIONALES

Un insólito y riesgoso episodio sanitario se registró en Monte Quemado, Santiago del Estero, durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo. Inspectores municipales descubrieron que un vendedor ambulante tucumano ofrecía milanesas y chorizos adulterados con papel higiénico, en medio de condiciones totalmente antihigiénicas.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Calidad de Vida y Bromatología de la Municipalidad, con apoyo policial. Al inspeccionar el puesto, los agentes constataron superficies sucias, manipulación inadecuada de los alimentos y ausencia de condiciones mínimas de salubridad, lo que encendió las alarmas de las autoridades.

Toda la mercadería fue decomisada de inmediato y se labró un acta de infracción, además de clausurar el puesto. El responsable fue demorado por la Policía y se le inició una denuncia penal por la venta de productos en mal estado.

El hecho ocurrió en un contexto de gran concurrencia: miles de personas se acercaron a Monte Quemado para participar de las actividades religiosas y culturales, y la detección de los alimentos adulterados evitó un posible riesgo sanitario masivo.

Además de las milanesas, el vendedor ofrecía chorizos que también contenían papel higiénico, en un entorno marcado por la total falta de higiene. Las autoridades advirtieron que este tipo de prácticas representa un serio peligro para la salud pública y recordaron la importancia de consumir alimentos solo en puestos autorizados.

Tal como señala el diario Contexto Tucumán, el caso generó conmoción entre los asistentes y rápidamente se convirtió en un tema de preocupación tanto para la comunidad local como para los visitantes que participaban de las festividades.