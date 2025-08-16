GENERAL LAVALLE: Comenzó la obra de repavimentación del Acceso Secundario al Casco Urbano

ZONALES

Durante el viernes se dio inicio a la obra para repavimentar el Acceso Secundario al Casco Urbano desde Ruta 11.

Se trata de una de las obras más importantes del año y que se solventa con dinero de las arcas municipales con un presupuesto total de $160.000.000,00.

Los operarios empezaron con el cepillado de la traza original para nivelar el pavimento antiguo y el mejorado lateral. Además se identifican sectores sin fijación adecuada para dar solidez al piso en donde luego se colocará el pavimento.

Esta obra tiene como objetivo mejorar la transitabilidad del acceso secundario, que cumple una función importante para vecinos, servicios públicos y visitantes del Cementerio Municipal y del centro de nuestra localidad.

Por este motivo, dicha calle -cercana al Cementerio- ya está inhabilitada por unos 40 días.

Durante este período, se podrán usar las siguientes vías alternativas para acceder al cementerio:

1. Camino vecinal

2. Calle José Tomás Pereira

3. Calle Isidoro Fulco