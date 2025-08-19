PINAMAR: La autopsia reveló que el hombre hallado sin vida en una obra en construcción sufrió un paro cardíaco

ZONALES

Imagen Radio Power





En la mañana del lunes se reportó la muerte de un hombre en una obra en construcción ubicada en las calles De las Artes y Del Mejillón, en Pinamar.





Operarios que ingresaron de madrugada para iniciar la jornada laboral encontraron a la víctima, de 46 años, recostada en la planta baja de la estructura de cuatro pisos, sin responder a ningún tipo de llamado.





De inmediato se comunicaron con el sistema “Ojos en Alerta”, por lo que la policía acudió al lugar junto con personal médico, quienes constataron el fallecimiento.





Tras las pericias correspondientes, el cuerpo fue trasladado a la morgue, donde la autopsia determinó que sufrió un paro cardíaco producto de una broncoaspiración. Es decir, por causas que se desconocen, ingresó a la obra y parte de su vómito fue aspirado hacia los pulmones.





Los restos fueron entregados a sus familiares para la sepultura.