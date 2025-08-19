Pidieron la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Pidieron la quiebra de San Lorenzo. La institución de Boedo vive una crisis institucional muy grande.
La Sala C de la Cámara Comercial revocó la decisión de
primera instancia que rechazaba un pedido de quiebra y ordenó intimar al club a
saldar una deuda millonaria.
El fondo suizo AIS Investment Fund SCA Sicav Raif exige el
pago de 5,3 millones de dólares y el “Ciclón” tiene apenas cinco días hábiles
para responder si puede cancelar el monto.
El fallo implica que, de no cumplir con la obligación en el
plazo establecido, la Justicia avanzará con la declaración de quiebra.
El expediente 148/2025 marca un antes y un después en la
situación financiera de la institución de Boedo, que ya venía atravesando
graves problemas económicos y múltiples inhibiciones en los últimos mercados de
pases.
La intimación fue notificada formalmente este lunes 18 de
agosto y puso en máxima alerta a la dirigencia azulgrana, que ahora debe
encontrar de manera urgente los fondos para evitar el colapso económico.
El juez de Cámara dejó en claro que, de no acreditarse el
pago antes del viernes, la medida se ejecutará y San Lorenzo ingresará en un
proceso judicial con consecuencias imprevisibles para su patrimonio y su vida
institucional, aun así, el club apelará la decisión.
La situación se suma a la larga lista de compromisos
financieros insatisfechos que arrastra el club en los últimos años. Según
especialistas, una declaración de quiebra no solo pondría en riesgo el control
administrativo de la institución, sino también su participación en competencias
oficiales, dado que podría derivar en sanciones deportivas y pérdida de activos
esenciales.
Otro escándalo de Moretti en San Lorenzo
En paralelo, la sede de Avenida La Plata 1782 fue escenario
de un nuevo episodio de tensión, ya que, durante la mañana, Marcelo Moretti,
presidente en uso de licencia, se presentó acompañado de un escribano para
resolver “cuestiones legales”.
Sin embargo, el ingreso le fue denegado por orden del
secretario general Martín Cigna, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento.
Su aparición, inesperada para los empleados, reavivó los rumores sobre su
posible regreso, pese a que todavía está bajo investigación por presuntas
coimas en el fichaje de un juvenil.
No es la primera vez que Moretti aparece en momentos clave.
En las semifinales del Torneo Apertura 2025 frente a Platense intentó ingresar
al palco presidencial en el estadio Pedro Bidegain, pero fue retirado por la
propia dirigencia.
Esta insistencia mantiene en vilo a la Comisión Directiva,
donde incluso se especula con la renuncia de Julio Lopardo si el mandatario en
licencia logra ser restituido por el Tribunal de Ética de la AFA.
En medio de la incertidumbre, socios e hinchas aguardan
novedades sobre gestiones de último momento que permitan evitar el peor
escenario. Lo cierto es que el futuro inmediato de San Lorenzo depende de una
sola variable: conseguir o no los más de cinco millones de dólares reclamados
por el acreedor suizo en apenas unos días.
