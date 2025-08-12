“Nunca te importó el bebé”: Morena Rial hundió al papá de su hijo Amadeo y lo trató de “sucio”

NACIONALES

Morena Rial volvió a apuntar en sus redes sociales contra su ex Matías Ogas, con quien tuvo a su hijo Amadeo en octubre del año pasado.

A través de un descargo en sus historias de Instagram, la mediática expresó su hartazgo: lo acusó de ser un mal padre y criticó las actitudes de la familia de él.

“Me tenés cansada con los reclamos, te pensás que voy a seguir aguantándote tus pelot... Las aguanté bastante tiempo y nunca te importó el bebé”, lanzó Morena sin filtros en las últimas horas.





Luego, se refirió al vínculo de Matías con Amadeo: “No soy una madre que aleje a su hijo de su progenitor. Pero cuando no quieren saber nada más, queda claro que no hay que insistir”.

“Siempre insistí porque pensé que era lo mejor para mi bebé, pero es mejor tenerte lejos, sucio”, escribió Morena contra su expareja.

“Me da risa esa gente que aparece una vez por mes y se vienen a hacer los familiares furiosos. Mi hijo no es un juguete que se acuerdan cuando se aburren”, dijo la mediática para el entorno de Matías.

“Váyanse a lavar el cul... y dejen de molestar. Mi hijo tiene todo el amor suficiente para no volver a verlos en su vida. Gracias a Dios no necesita nada, menos su amor miserable y sucio”, aseguró More con firmeza.





Por último, cerró con un durísimo mensaje: “La palabra papá te queda re grande, compa. Andá pa allá (sic) y por la sombra a ver si quedás más oscurito de lo que sos, cachivache”.