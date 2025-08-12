La grave acusación de un excompañero de colegio contra el joven asesinado y enterrado en Coghlan

NACIONALES

El caso por el crimen de Diego Fernández Lima sumó un dato estremecedor que podría cambiar el rumbo de la investigación. Adrián Farías, un excompañero de colegio de la víctima y de Cristian Graf, el principal sospechoso en la causa, rompió el silencio con una grave acusación.

El hombre apuntó contra Fernández Lima y aseguró que éste habría intentado violarlo en el baño de la escuela cuando ambos eran adolescentes.

Ahora, para que su denuncia tenga validez, Adrián Farías tendrá que ratificarla ante la Justicia. Por el momento, no figura entre los testigos citados en el expediente que lleva adelante el fiscal Martín López Perrando.

La denuncia: “Intentó violarme en el baño del colegio”





La declaración la hizo Adrián Farías, quien compartió curso con Fernández Lima y Graf en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36.

“No conocí la casa de ninguno de los dos. No me llevaba bien con ninguno de los dos, no eran mis amigos”, aclaró en la entrevista, y agregó: “Era un colegio que recibía chicos repetidores y echados de otros colegios, éramos un colegio bastante complicado, de hecho mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia”.

Al ser consultado sobre Graf, Farías lo describió como “un chico tranquilo”, apodado “Jirafa” por su altura. En cambio, de Fernández Lima sostuvo que “era bastante problemático” y que lo había visto pelearse con Cristian. “Diego era uno de los picantes”, aseguró.

Pero el dato más impactante surgió en medio de su testimonio, cuando Farías reveló el episodio que, según él, lo marcó para siempre: “Diego intentó violarme en el baño del colegio. Yo tenía 14 y él era un año más grande porque había repetido. Ese año volvió a repetir”.

“En esa situación se quiso aprovechar de mí y no sé cómo hice, pero logré sacarlo de encima”, relató. Siempre según sus palabras, bloqueó ese recuerdo durante mucho tiempo y recién pudo hablar de eso en terapia. “Eso mis viejos nunca lo supieron, se enteraron hace poco”, agregó.