PINAMAR: Robaron en el departamento de un reconocido trabajador de la CALP y la víctima advirtió a los delincuentes

ZONALES

En la mañana de este martes se conoció algo sucedido en la tarde del viernes en un dúplex ubicado a unos 100 metros de la Comisaría de Pinamar, en una zona muy cercana al Casino. Ladrones entraron a la propiedad de Walter Oliva, un trabajador con más de 25 años de antigüedad en la Cooperativa CALP de esa localidad.





Su caso trascendió en los medios y, aún en esta mañana, el hombre no había podido realizar la denuncia por el desastre que provocaron quienes ingresaron en busca de dinero. Hasta las medias, las alfombras y la heladera fueron movidas para lograr su objetivo.





“Yo tengo algo escondido que, si los hubiera encontrado adentro, les hubiera ocasionado mucho daño”, advirtió Oliva al hablar por Radio Power.





Según relató, todo estuvo “muy bien armado” porque sabían su horario matutino de trabajo y la duración del mismo. Estima que los delincuentes permanecieron entre 4 y 6 horas dentro de su domicilio, arrojando ropa, herramientas y ollas al piso. Todo eso hizo ruido, pero los otros dúplex del complejo, por casualidad, también estaban vacíos.





“Calculo que han buscado dinero para la droga. Si no consiguen dinero, a la pasada roban algo. Lo poco que sé es que se llevaron una laptop, una cámara GoPro y algo de dinero, pero no sé cuánto”, detalló.





Sospechas y modus operandi





Para Oliva, por la logística y el tiempo que tuvieron, los autores serían personas de la zona. “Estoy en un cuerpo de tres dúplex y vivo en el del medio. Ninguno de los dos de los costados estaba ocupado y trabajaron con tranquilidad. Por donde entraron tiraron un mueble con una tonelada de herramientas y sabían que los vecinos no estaban. Fue por una ventana que da a la calle”, explicó.





También recordó que en un complejo cercano, hace dos o tres meses, hubo otro episodio: “En ese momento allanaron dos dúplex por droga. Primero pasó eso y ahora pasó esto”.





El trabajador agregó que detrás del Casino hay cámaras de seguridad tipo domo que podrían haber registrado los movimientos, aunque todavía no sabe si el material fue revisado. “No iba a denunciar, pero hoy lo voy a hacer. Trato de no tocar nada, aunque tuve que acomodar para poder dormir anoche”, señaló.





Críticas a la inseguridad y la Justicia





Con evidente enojo, Oliva expresó su malestar por el contexto de inseguridad: “La inseguridad es un negocio. Esto lo permiten las leyes y los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, que avalan más al delincuente que al vecino común. Ahora yo tengo que poner alarma y cámaras, que son otro negocio”.





El trabajador fue tajante al imaginar un posible enfrentamiento: “Si los encontraba acá adentro, hoy me harías la nota en la radio, pero yo estaría tras las rejas. Hubiera hecho lo que tenía que hacer dentro de mi casa porque violaron mi propiedad privada”.