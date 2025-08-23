MAR DEL PLATA: El Enduro del Invierno 2025 llega recargado con doble carrera y grandes espectáculos

ZONALES









Los preparativos para el Enduro del Invierno 2025 avanzan a toda marcha, con gran expectativa por su incorporación al calendario del Mundial de Carreras de Arena de la Federación Internacional de Motociclismo.





En el sector costero de La Perla, los trabajos comenzaron el lunes bajo lluvia y tormenta, con maquinaria pesada y un equipo de ingeniería a cargo del armado de la pista. En las últimas horas se sumó la instalación de carpas para boxes y una tribuna VIP, lo que motivó el corte de una mano ascendente de la Avenida Félix U. Camet.





La competencia se desarrollará el 30 y 31 de agosto, con una novedad importante: habrá dos carreras, una el sábado y otra el domingo, y el ganador se definirá promediando los resultados de ambas jornadas. “Este año, al ser fecha del Mundial de Arenas, se corren sí o sí dos carreras”, explicó el organizador, Josi Zen.





El evento también contará con espectáculos para toda la familia. Habrá shows de freestyle de Fantic y Monster Energy los días sábado y domingo, tanto a la mañana como a la tarde. En el plano artístico, se presentará J. Rey el sábado, DJ Jefa durante todo el fin de semana y, para el cierre del domingo tras la premiación, actuará Valentino Merlo junto a su banda.





Las expectativas son altas: el año pasado, más de 300.000 personas asistieron al Enduro del Invierno, y la organización confía en superar esa cifra. “Esperamos que este año podamos convocar más gente todavía y que sea una fiesta como fue el año pasado”, destacó Zen.





En cuanto al tránsito, la Municipalidad de General Pueyrredon informó que, desde las 7 de la mañana del sábado 23 de agosto, el carril rápido de Félix U. Camet permanecerá cerrado en el tramo entre Strobel y Constitución, en sentido sur–norte.





Por este motivo, las líneas de colectivo 221, 555 y 581 modificarán su recorrido en sentido sur–norte, desviando por Beruti, San Juan y Patagones hasta Avenida Constitución, para luego retomar su ruta habitual. Las autoridades adelantaron que, a medida que avancen los preparativos, se informarán otros cambios en el tránsito y en el transporte público.