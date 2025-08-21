MADARIAGA: Faenaron una vaca de 380 kilos en inmediaciones de Interferias

|imagen ilustrativa
Delincuentes faenaron una vaca de pelaje negro, raza
Aberdeen Angus, de unos 380 kilos, perteneciente a un productor local.
El propietario del campo, ubicado en inmediaciones de
Interfería y el cruce de las vías, fue alertado alrededor de las 9:00 por un
vecino sobre el hecho. Al llegar al lugar, cerca de las 11:00, constató que el
animal, de tres años y medio de edad y segunda parición, había sido carneado en
el predio. Los autores se llevaron toda la carne y el cuero, dejando únicamente
la cabeza y las vísceras.
El damnificado señaló que el faenamiento habría ocurrido
durante la noche o madrugada, ya que el cuerpo no presentaba signos avanzados
de descomposición.
El productor también recordó que, unos 15 días atrás, le
carnearon dos lechones y una chancha, aunque en este caso, no había realizado
la denuncia.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
