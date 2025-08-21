MADARIAGA: Faenaron una vaca de 380 kilos en inmediaciones de Interferias

MADARIAGA

imagen ilustrativa





Delincuentes faenaron una vaca de pelaje negro, raza Aberdeen Angus, de unos 380 kilos, perteneciente a un productor local.

El propietario del campo, ubicado en inmediaciones de Interfería y el cruce de las vías, fue alertado alrededor de las 9:00 por un vecino sobre el hecho. Al llegar al lugar, cerca de las 11:00, constató que el animal, de tres años y medio de edad y segunda parición, había sido carneado en el predio. Los autores se llevaron toda la carne y el cuero, dejando únicamente la cabeza y las vísceras.

El damnificado señaló que el faenamiento habría ocurrido durante la noche o madrugada, ya que el cuerpo no presentaba signos avanzados de descomposición.

El productor también recordó que, unos 15 días atrás, le carnearon dos lechones y una chancha, aunque en este caso, no había realizado la denuncia.