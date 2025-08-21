Home Ads Home Ads
MADARIAGA

MADARIAGA: Faenaron una vaca de 380 kilos en inmediaciones de Interferias

cnm agosto 21, 2025

imagen ilustrativa


Delincuentes faenaron una vaca de pelaje negro, raza Aberdeen Angus, de unos 380 kilos, perteneciente a un productor local.

 

El propietario del campo, ubicado en inmediaciones de Interfería y el cruce de las vías, fue alertado alrededor de las 9:00 por un vecino sobre el hecho. Al llegar al lugar, cerca de las 11:00, constató que el animal, de tres años y medio de edad y segunda parición, había sido carneado en el predio. Los autores se llevaron toda la carne y el cuero, dejando únicamente la cabeza y las vísceras.

 

El damnificado señaló que el faenamiento habría ocurrido durante la noche o madrugada, ya que el cuerpo no presentaba signos avanzados de descomposición.

 

El productor también recordó que, unos 15 días atrás, le carnearon dos lechones y una chancha, aunque en este caso, no había realizado la denuncia.


GENERAL JUAN MADARIAGA
