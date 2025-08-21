Home Ads Home Ads
MADARIAGA

Robaron en la panadería “La Esperanza” y se llevaron mercadería valuada en un millón de pesos

cnm agosto 21, 2025

Un robo tuvo lugar durante la madrugada en la panadería La Esperanza, ubicada en la esquina de Moreno y Maistegui.

 

El propietario fue alertado cerca de la 1:10 de la madrugada por un llamado telefónico que le informó sobre el ilícito. Al llegar, encontró en el lugar a personal policial y de Patrulla Urbana. La puerta lateral derecha del local, de madera blanca, presentaba daños compatibles con haber sido forzada con una barreta, y los candados que la aseguraban habían sido sustraídos.

 

Al ingresar junto a los efectivos, constató el faltante de doce botellas de caña de durazno y “quemadita”, seis gaseosas Coca Cola de 2 litros, sesenta paquetes de cigarrillos de diversas marcas, tres cajas de jugo en sobre Clight, treinta paquetes de toallitas femeninas, ocho desodorantes masculinos marca Kevin y otros productos no recordados en el momento. La mercadería sustraída fue valuada en aproximadamente un millón de pesos.


GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
