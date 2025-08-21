Robaron en la panadería “La Esperanza” y se llevaron mercadería valuada en un millón de pesos

Un robo tuvo lugar durante la madrugada en la panadería La
Esperanza, ubicada en la esquina de Moreno y Maistegui.
El propietario fue alertado cerca de la 1:10 de la madrugada
por un llamado telefónico que le informó sobre el ilícito. Al llegar, encontró
en el lugar a personal policial y de Patrulla Urbana. La puerta lateral derecha
del local, de madera blanca, presentaba daños compatibles con haber sido
forzada con una barreta, y los candados que la aseguraban habían sido sustraídos.
Al ingresar junto a los efectivos, constató el faltante de
doce botellas de caña de durazno y “quemadita”, seis gaseosas Coca Cola de 2
litros, sesenta paquetes de cigarrillos de diversas marcas, tres cajas de jugo
en sobre Clight, treinta paquetes de toallitas femeninas, ocho desodorantes
masculinos marca Kevin y otros productos no recordados en el momento. La
mercadería sustraída fue valuada en aproximadamente un millón de pesos.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
