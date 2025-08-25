MADARIAGA: Robaron herramientas en una obra en construcción en calle Uruguay

MADARIAGA

Un encargado de obra denunció este lunes por la mañana un robo en una construcción ubicada en calle Uruguay al 200 entre Sarmiento y Belgrano.

Según informaron a CNM, alrededor de las 8:10 el responsable llegó al lugar junto a un empleado y constató que la puerta de ingreso, una chapa con pasador y candado, estaba entreabierta y el candado tirado en el suelo. Al ingresar, observaron que también había sido violentada la puerta de una pequeña construcción utilizada como depósito de herramientas.

Los ladrones habrían barreteado el pasador, provocando daños en ambos candados. Tras revisar el interior, se detectó el faltante de varias herramientas de trabajo, entre ellas seis tenazas de color negro con marcas particulares, cinco martillos con mango verde (uno de ellos con iniciales “M.A.”), dos plomadas azules, tres cucharas de albañil con mango de madera, tres masas y una cinta métrica amarilla.

El denunciante indicó que las herramientas fueron sustraídas en un balde de pintura blanco y aclaró que podrían faltar más elementos.

La última vez que había estado en la obra fue el sábado 23 por la tarde.