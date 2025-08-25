MADARIAGA: jubilada denunció que le sacaron $1,6 millones tras falso llamado en nombre de COTO

MADARIAGA





Una vecina denunció haber sido víctima de una estafa telefónica luego de recibir una llamada en la que un hombre se presentó como representante del supermercado COTO y le ofreció descuentos exclusivos para jubilados.





El hecho ocurrió el pasado 23 de agosto, alrededor de las 11 horas, cuando la mujer, que se encontraba en su domicilio y atendió una comunicación. El supuesto empleado le informó sobre un beneficio del 40% en las compras para jubilados. Durante casi una hora la mantuvo en línea, hablándole sobre promociones, hasta que finalmente cortó la llamada.





Ese mismo día, cerca de las 22 horas, la damnificada comentó lo sucedido a su nieta con quien intentó ingresar a la aplicación del Banco Nación desde su celular. Allí advirtieron que la cuenta había sido vulnerada y que figuraba la solicitud de un préstamo por 1.500.000 pesos.





Además, la mujer tenía depositados en su cuenta personal 170.000 pesos, pero constató que se habían realizado dos transferencias: una por 900.000 pesos y otra por 770.000 pesos.





La víctima aseguró desconocer cómo se efectuaron las operaciones y señaló que jamás autorizó dichas transferencias.



