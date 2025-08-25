Subió el dólar y cayeron hasta 10% las acciones argentinas en medio del escándalo por los audios

NACIONALES





El comienzo de semana estuvo marcado por una fuerte tensión en los mercados locales. El dólar oficial minorista avanzó $35 en las pizarras del Banco Nación y cerró en $1370, lo que implicó una suba del 2,6% respecto del viernes pasado. En promedio, de acuerdo con el relevamiento diario del Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1367,98, reflejando el fuerte impulso de la jornada.





El tipo de cambio mayorista, referencia para el comercio exterior, también registró un salto significativo y se negoció a $1356,85, con un incremento diario de $35,06 (+2,65%). En apenas cinco días hábiles, acumuló un alza de $64,35, equivalente a un 4,9%.





El clima de incertidumbre se potenció tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en los que se mencionan presuntos pedidos de sobornos. Los analistas coincidieron en que este factor político sumó presión a un escenario ya inestable.





El economista Fernando Marull (FMyA) advirtió sobre lo que puede ocurrir en las próximas semanas: “Si el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires al Gobierno le va mal, que sería perder por más de cinco puntos, el dólar podría subir y los bonos bajar. Pero esto debería ser transitorio. Las encuestas nacionales dan como ganador a Milei en octubre. Se vienen semanas picantes: los inversores adversos al riesgo deberían dolarizarse y evitar la volatilidad”.





Los tipos de cambio financieros acompañaron la tendencia alcista. El dólar MEP cerró en $1362,22, con un aumento diario de $32,07 (+2,3%), mientras que el contado con liquidación (CCL) avanzó $30,74 (+1,9%) para ubicarse en $1361,89. En tanto, en el mercado paralelo, el dólar blue se ofreció a $1365, $20 más que el viernes (+1,5%), muy cerca de los máximos alcanzados en abril, aunque todavía lejos del récord histórico de $1500 registrado en julio de 2024.





El analista financiero Daniel Osinaga señaló en su cuenta de X: “El silencio del Gobierno claramente no le gusta al mercado; nadie sale a decir nada, solo que es una operación, pero no hay pruebas, no hay acusaciones, no hay despidos”.





En la misma línea, Christian Buteler vinculó el retroceso bursátil al escándalo: “Es una reacción a lo que sucedió todo este fin de semana con el presunto pedido de coimas que involucra a Karina Milei. Karina Milei es Javier Milei, dicho por él innumerables veces. Entonces, los mercados no toman bien que cada vez que se hable de posible corrupción esté su nombre rondando. Obviamente puede haber una operación política, ya que esto sale dos semanas antes de las elecciones, pero el tema es si es cierto o no”.





La Bolsa porteña no estuvo ajena al cimbronazo. El índice S&P Merval cayó un 4%, cerrando en 2.021.852 unidades, equivalentes a US$1484 al tipo de cambio CCL. Se trató de un retroceso del 5,8% en moneda dura, el cuarto peor desempeño desde la asunción de Javier Milei como presidente.





En el panel líder, las mayores pérdidas correspondieron a Transportadora de Gas del Norte (-10%), Metrogas (-8,8%), Sociedad Comercial del Plata (-8,6%), Banco Supervielle (-8,1%) y Banco Macro (-6,7%).





El impacto también se replicó en Wall Street, donde las acciones argentinas (ADR) profundizaron las caídas: Banco Supervielle (-10%), Edenor (-8,7%), Banco Macro (-8,4%), Grupo Galicia (-8,2%), BBVA (-7,4%) y Transportadora de Gas del Sur (-6,4%).





En cuanto a la deuda, los bonos soberanos retrocedieron en toda la curva: los Bonares se hundieron hasta un 4,44% (AE38D), mientras que los Globales cayeron un 3,62% (GD41D). Como consecuencia, el riesgo país escaló a 767 puntos básicos, con una suba de 14 unidades (+1,86%) respecto del viernes 22 de agosto.





El analista Martín Polo, de Cohen Aliados Financieros, resumió el escenario: “La volatilidad y la suba de tasas, la caída de reservas, el estancamiento de la actividad y el deterioro de la confianza del consumidor se sumaron a la mala performance del Gobierno en el Congreso, además de casos de corrupción que dañan su imagen. El Gobierno responde con superávit primario y baja inflación, pero eso no alcanza para convencer al mercado de un triunfo contundente en Buenos Aires ni en octubre”.