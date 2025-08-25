MADARIAGA: Denunciaron daños en una zapatería y la Sociedad Española durante la madrugada del domingo

MADARIAGA





Durante la madrugada del domingo 24 de agosto, dos propiedades ubicadas en calle Avellaneda, en el centro de la ciudad, fueron blanco de actos de vandalismo que, si bien no dejaron robos ni faltantes, sí ocasionaron daños materiales y preocupación en los vecinos.





El primero de los hechos se constató en la zapatería “Guapas”, situada en Avellaneda al 443, entre Mitre y Alberti. La propietaria advirtió cerca de las 11 de la mañana que la puerta de madera de ingreso presentaba daños en su parte superior, con desprendimiento de la estructura. Según declaró, la última vez que había estado en el local fue el sábado alrededor de las 20.45.





A pocos metros de allí, en Avellaneda 365, también se registró un ataque contra la Sociedad Española de Socorros Mutuos. La presidenta de la institución fue notificada alrededor de las 10 de la mañana por un tercero y, al llegar, constató la rotura de la cartelera de vidrio ubicada en la vereda. Los cristales estaban esparcidos en la acera, aunque tampoco en este caso se produjeron robos ni faltantes.





Un vecino, dueño de un kiosco frente a la zapatería, relató que cerca de las 7 de la mañana observó a un hombre dañando la cartelera de la Sociedad Española y golpeando las persianas de una farmacia cercana. Dijo además que al increparlo, el sujeto huyó corriendo.



