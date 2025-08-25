Denuncias por violencia y una prohibición de acercamiento: qué se sabe de la pareja encontrada muerta en Areco

NACIONALES





Los investigadores identificaron a la pareja hallada sin vida este domingo dentro de un auto en un camino rural de San Antonio de Areco y trabajan bajo la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio.





Las víctimas fueron identificadas como Esteban Alejandro Suárez, de 45 años, y Florencia Revah, de 32. Según las primeras informaciones, mantenían una relación marcada por episodios de violencia y antecedentes judiciales.





El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 115 de la Ruta Nacional N°8. Un Chevrolet Onix blanco, sin chapas patentes, estaba detenido bajo un árbol, con un orificio de bala en una de las ventanillas y varios cartuchos apoyados sobre el parabrisas.





Un vecino que pasó por el lugar advirtió la escena y alertó a la policía. Al llegar, los efectivos encontraron a Suárez en el asiento del conductor con un disparo en la cabeza y un arma en la mano. En el asiento trasero estaba Florencia, con tres heridas de bala: dos en el pecho y una en el cuello.





En el lugar se secuestró una pistola Bersa con mira láser infrarroja, tres teléfonos celulares, más de 25 cartuchos calibre 9 milímetros, tres vainas servidas y los documentos de identidad de ambos. También se hallaron dos tickets de peaje –uno en Larena a las 7 de la mañana y otro en Solís a las 10.07– que permitieron reconstruir parte de los movimientos de la pareja.





El fiscal a cargo caratuló la causa como “homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género” y ordenó peritar los celulares para confirmar la hipótesis y descartar la participación de un tercero.





En cuanto a los antecedentes, Revah había denunciado a Suárez en febrero de 2021 por lesiones leves agravadas por el vínculo. En abril de 2023 volvió a recurrir a la Justicia para solicitar una prohibición de acercamiento, el cese de actos de perturbación y la exclusión del hogar. La causa se tramitó en el Juzgado de Familia de Tigre.





Pese a esas intervenciones, la relación no se cortó por completo y este domingo terminó con un trágico desenlace en medio del campo bonaerense.





En conferencia de prensa, las autoridades de San Antonio de Areco confirmaron que la pareja no residía en la zona. “No estamos acostumbrados a que ocurra esto en la zona”, señaló el intendente Francisco Ratto.





Por su parte, el secretario de Seguridad, Ramón Ojeda, afirmó: “Creemos que quiso prender fuego el vehículo, se arrepintió y se mató”.