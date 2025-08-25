RUTA 11: Hombre hallado sin vida en una alcantarilla presentaba un disparo en la cabeza

Fuentes de la investigación informaron este lunes al medio local CastelliDiario que el hombre encontrado por pescadores en una alcantarilla, a la altura del kilómetro 168 de la Ruta 11, presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza.





El resultado surgió de las pericias realizadas el domingo en sede pericial. La víctima fue identificada como Juan Oscar Zarantonello, de 69 años, domiciliado en Chascomús.





El hallazgo se produjo alrededor del mediodía del domingo, en el límite entre los partidos de Chascomús y Castelli.





La policía confirmó el hecho y dio intervención a la Fiscalía N° 10 de Chascomús, a cargo del Dr. Robert, quien caratuló la causa como homicidio.