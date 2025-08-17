MADARIAGA – PRIMERO EN CNM: En pocas horas se produjeron tres hechos denunciados como amenazas y amedrentamiento

Un llamado al 911 por un conflicto familiar en la esquina de
Perú y Nicaragua, del barrio Belgrano, terminó con la identificación y traslado
de un hombre de 25 años a la comisaría para cumplimentar recaudos legales.
Según supo CNM, al verificar sus datos en el sistema de
emergencias figuraba que el hombre tenía un pedido de comparecencia compulsiva
vinculado a una causa anterior por abuso sexual que se tramita en Dolores. Tras
la consulta con el juzgado de origen, se indicó que debían dejarlo en libertad.
Sin embargo, horas más tarde un adulto mayor de 75 años
radicó una denuncia ante la Comisaría de la Mujer por agresiones verbales y un
reclamo patrimonial por parte de su nieto de 25 años quién le pide por las
chapas de un techo. Se solicitaron medidas cautelares en el marco de la Ley
provincial 12.569 (protección contra la violencia familiar).
También las últimas horas estuvieron marcadas por otros
hechos de violencia.
En el primero, un empleado del corralón municipal, ubicado
en la intersección de Avenida Buenos Aires y Colón, denunció que fue amenazado
por otro hombre con un trozo de hierro mientras realizaba sus tareas. La
víctima no sufrió lesiones y contó con testigos del episodio.
En el segundo caso, una joven de 20 años, que se encontraba
cursando su octava semana de embarazo, denunció haber recibido una agresión
verbal y física por parte de su expareja en la Calle 41 entre Catamarca y 2.
Según detalló, tras dar por finalizada la relación, el
hombre le propinó una patada en la espalda, sin provocarle lesiones de
consideración.
Ambos hechos fueron registrados bajo las carátulas de
amenazas y lesiones en el marco de la Ley 12.569 (violencia familiar).
