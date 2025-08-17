MADARIAGA – PRIMERO EN CNM: En pocas horas se produjeron tres hechos denunciados como amenazas y amedrentamiento

MADARIAGA

Un llamado al 911 por un conflicto familiar en la esquina de Perú y Nicaragua, del barrio Belgrano, terminó con la identificación y traslado de un hombre de 25 años a la comisaría para cumplimentar recaudos legales.

Según supo CNM, al verificar sus datos en el sistema de emergencias figuraba que el hombre tenía un pedido de comparecencia compulsiva vinculado a una causa anterior por abuso sexual que se tramita en Dolores. Tras la consulta con el juzgado de origen, se indicó que debían dejarlo en libertad.

Sin embargo, horas más tarde un adulto mayor de 75 años radicó una denuncia ante la Comisaría de la Mujer por agresiones verbales y un reclamo patrimonial por parte de su nieto de 25 años quién le pide por las chapas de un techo. Se solicitaron medidas cautelares en el marco de la Ley provincial 12.569 (protección contra la violencia familiar).

También las últimas horas estuvieron marcadas por otros hechos de violencia.

En el primero, un empleado del corralón municipal, ubicado en la intersección de Avenida Buenos Aires y Colón, denunció que fue amenazado por otro hombre con un trozo de hierro mientras realizaba sus tareas. La víctima no sufrió lesiones y contó con testigos del episodio.

En el segundo caso, una joven de 20 años, que se encontraba cursando su octava semana de embarazo, denunció haber recibido una agresión verbal y física por parte de su expareja en la Calle 41 entre Catamarca y 2.

Según detalló, tras dar por finalizada la relación, el hombre le propinó una patada en la espalda, sin provocarle lesiones de consideración.

Ambos hechos fueron registrados bajo las carátulas de amenazas y lesiones en el marco de la Ley 12.569 (violencia familiar).