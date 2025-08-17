MADARIAGA – PRIMERO EN CNM: denunciaron el robo de una garrafa en una vivienda del barrio Belgrano

Una vecina de General Madariaga denunció que al menos un
delincuente ingresó a su vivienda y le sustrajo una garrafa de 10 kilos, en un
hecho ocurrido este sábado en horas de la tarde-noche en la intersección de las
calles Chile y El Salvador.
De acuerdo al testimonio de la víctima, se retiró de su casa
alrededor de las 17 horas y, al regresar cerca de las 21.40, constató que la
puerta de acceso había sido forzada.
Al revisar la propiedad notó que se habían llevado una
garrafa, sin poder precisar la marca ni el color del envase. La mujer reparó la
puerta dañada antes de que pudiera intervenir la Policía Científica, por lo que
no se realizaron peritajes en el lugar.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes