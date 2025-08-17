MADARIAGA: Julián Tévez culminó cuarto en San Nicolás y sigue liderando el TC Junior

MADARIAGA





En la octava fecha del calendario del TC Junior, disputada en la mañana de este domingo en el autódromo de San Nicolás, el piloto madariaguense Julián Tévez finalizó en el cuarto puesto, sumando una importante cantidad de puntos que le permiten mantenerse al frente del campeonato de la categoría.





La competencia, pactada a 17 vueltas, fue ganada por Lautaro Domínguez, con Ford Mustang, quien registró un tiempo de 17 minutos 15 segundos. El podio lo completaron Juan Cruz Colabello, con Chevrolet, y Joaquín Rossotti, también con Chevrolet.





Tévez, a bordo de su Chevrolet, marcó un tiempo de 17 minutos 44 segundos. Su desempeño tuvo un valor especial, ya que logró avanzar desde el décimo lugar de la grilla de partida hasta quedar entre los cuatro primeros.