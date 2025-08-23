MADARIAGA - PRIMERO EN CNM: Allanaron un domicilio y encontraron elementos vinculados al robo de la panadería La Esperanza

MADARIAGA





Durante la madrugada del jueves, delincuentes ingresaron a la panadería La Esperanza, ubicada en la esquina de Moreno y Maistegui, en General Madariaga, y se llevaron una importante cantidad de mercadería.





En las últimas horas CNM obtuvo detalles de un allanamiento en una vivienda de Colombia entre Chile y Cuba del barrio Belgrano en donde se encontraron gran cantidad de botellas vacías y de atados de cigarrillos abiertos que coinciden con las marcas denunciadas como robadas.





En la denuncia original se consignaba el faltante de doce botellas de caña de durazno y “quemadita”, seis gaseosas Coca-Cola de 2 litros, sesenta paquetes de cigarrillos de distintas marcas, tres cajas de jugo en sobre Clight, treinta paquetes de toallitas femeninas, ocho desodorantes masculinos marca Kevin y otros productos.





La mercadería fue valuada en aproximadamente un millón de pesos.





En el procedimiento se encontraron dos botellas vacías de caña de durazno, cinco botellas vacías de caña “quemadita”, dos paquetes sin abrir de cigarrillos Chesterfield, un desodorante masculino Kevin, varios paquetes vacíos de cigarrillos de distintas marcas.



