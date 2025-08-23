Los Pumas hicieron historia y Madariaga despidió a uno de los suyos: último partido de Nahuel Tetaz Chaparro con la camiseta argentina

MADARIAGA

En una jornada que quedará grabada para siempre en la memoria del deporte argentino, Los Pumas derrotaron por primera vez en suelo nacional a los All Blacks. Fue 29-23 en el estadio José Amalfitani, en el marco de la segunda fecha del Rugby Championship 2025.





La victoria histórica tuvo un condimento especial para General Madariaga: significó el último partido con la camiseta del seleccionado para Nahuel Tetaz Chaparro, el pilar de 36 años que se despidió como el jugador en su puesto con más presencias en la historia de Los Pumas, con 81 test matches.





Una despedida emotiva





Minutos antes del inicio, Tetaz Chaparro recibió el reconocimiento de sus compañeros, el staff y el público.





De Madariaga al mundo









Nacido el 11 de junio de 1989 en General Madariaga, comenzó a jugar al rugby en el club Camarones de Pinamar y más tarde en Biguá de Mar del Plata. Su proyección lo llevó a La Plata Rugby Club y, de allí, al seleccionado juvenil Los Pumitas.





Debutó en Los Pumas en 2011 y tuvo una extensa carrera internacional en clubes como Stade Français, Dragons, Lyon, Jaguares y Benetton Rugby. A lo largo de su trayectoria se ganó el respeto por su entrega, su solidez en el scrum y su capacidad para dejarlo todo en la cancha.







Una hazaña colectiva





En el partido, Los Pumas se impusieron con tries de Juan Martín González y Gonzalo García, y una actuación estelar de Santiago Carreras, que aportó 13 puntos con el pie. El equipo defendió con disciplina, soportó los embates neozelandeses y cerró un triunfo que desató la algarabía en todo el país.





La próxima cita para Los Pumas será el 6 de septiembre frente a Australia en Queensland, pero para Madariaga y para el rugby argentino, el 23 de agosto de 2025 quedará como el día en que la hazaña se tiñó de emoción por la despedida de un hijo pródigo.