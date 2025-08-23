Un auto chocó con un camión en Pehuajó: murieron un padre y sus dos hijos

ZONALES

La madre de los niños fue trasladada de urgencia a un hospital, donde quedó internada en grave estado. La familia era de Comodoro Rivadavia, Chubut. El chofer del camión, a pesar de que su vehículo se incendió, resultó ileso

Un accidente vial registrado este sábado en la Ruta Nacional N.º 5, a la altura del kilómetro 389,5 en jurisdicción de Francisco Madero, partido bonaerense de Pehuajó, dejó como saldo la muerte de tres integrantes de una familia oriunda de Comodoro Rivadavia, Chubut. Además, una mujer fue hospitalizada y permanece en grave estado. El hecho involucró a un automóvil Fiat Argo y un camión Fiat Iveco.

De acuerdo con la Policía de Seguridad Comunal de Pehuajó, en el vehículo particular viajaban cuatro personas. Como consecuencia del impacto, fallecieron en el lugar un hombre de 40 años y sus dos hijos menores de edad, mientras que la madre, de 35 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu con lesiones de gravedad. El camión era conducido por un hombre de 29 años, oriundo de Saladillo, quien resultó ileso.

El choque se produjo alrededor de las 8 de la mañana, según informaron medios locales, cuando por causas aun bajo investigación ambos vehículos colisionaron en el tramo que une las localidades de Francisco Madero y Juan José Paso.

El automóvil quedó destruido y el camión se incendió por completo, quedando reducido a cenizas. A pesar de la magnitud del fuego, el chofer logró salir ileso.

En las imágenes del video que encabeza la nota se puede apreciar la magnitud del foco ígneo que se generó en el camión. Las llamas se podían ver desde lejos y cubrían por completo el rodado.

Testigos relataron que un ex bombero voluntario y trabajador de la Cooperativa Eléctrica local, identificado como Cristian Fornes, intervino en el rescate. Según consignaron medios locales, Fornes detuvo su marcha al presenciar el siniestro, extrajo al camionero de entre las llamas y asistió luego en el auxilio de la mujer sobreviviente.

Tras el accidente, trabajaron en el lugar personal de la Policía de Seguridad Comunal, agentes de Seguridad Vial, miembros de la Policía Científica y Bomberos Voluntarios de Francisco Madero, quienes se ocuparon de extinguir el fuego y realizar las pericias correspondientes. Los vehículos fueron secuestrados para las investigaciones.

La causa quedó caratulada como “Triple Homicidio Culposo y Lesiones Graves Culposas”, bajo la intervención del fiscal Pablo Teodoro Schestrom, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Pehuajó, perteneciente al Departamento Judicial Trenque Lauquen.