MADARIAGA: investigan hurto en el interior de una camioneta

MADARIAGA





Un vecino de 39 años denunció el hurto de herramientas y un equipo de trabajo sustraídos del interior de su camioneta Volkswagen Amarok, que se encontraba estacionada frente a su vivienda sobre calle Lavalle al 300.





Según la denuncia a la que accedió CNM, autores ignorados, sin ejercer daños ni forzar cerraduras, se llevaron un monitor de balanza para ganado bovino de 15 pulgadas y una caja de herramientas negra con varios elementos en su interior, entre ellos un martillo con mango verde, una tenaza de acero, destornilladores con mango negro y naranja, una pinza con mango verde y un cuchillo de 25 centímetros con cabo de madera.





El damnificado indicó que no cuenta con cámaras de seguridad ni alarma, y que no posee sospechas concretas sobre los responsables. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N.º 8, con intervención del Gabinete Técnico Operativo de la Policía Comunal.