Horror en Río Cuarto: un adolescente fue asesinado de 12 puñaladas por su madre

Río Cuarto. La ciudad cordobesa amaneció conmocionada por un brutal filicidio. La autopsia realizada a Aaron Benjamín Alaniz, de 14 años, reveló que el adolescente murió tras recibir 12 puñaladas en el rostro y cuello —en la nariz, mentón y zona cervical— y que no presentaba lesiones defensivas, lo que descarta que hubiera intentado resistirse.





El crimen ocurrió en una vivienda de calle Aníbal Ponce al 1100, barrio Obrero. Fue el padre quien encontró la escena: su pareja, María Eugenia Juárez (47), estaba sentada junto al cuerpo de su hijo, en silencio y con la mirada perdida. A pocos centímetros, un charco de sangre y un cuchillo de cocina que habría sido utilizado en el ataque.





Por orden del fiscal Pablo Jávega, Juárez fue detenida e imputada por homicidio calificado por el vínculo. Permanece internada con custodia en el Hospital San Antonio de Padua debido a cortes en una pierna. Según las primeras pericias, padecería esquizofrenia y afirmó no recordar lo ocurrido. En el lugar se secuestraron el arma blanca, teléfonos celulares y sábanas con manchas de sangre.





Aaron, alumno de segundo año del IPEM 330 “Edgardo Roberto Prámparo”, fue hallado junto a su cama. La fiscalía aguarda estudios psiquiátricos para definir si la acusada es imputable. El caso mantiene en vilo al barrio y a la comunidad educativa.