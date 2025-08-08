Examen de residencias: no revalidó su nota ninguno de los 117 médicos que debieron realizar una segunda evaluación

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que ninguno
de los 117 médicos aspirantes que se presentaron para rendir nuevamente el
Examen Único de Residencias ayer en el Palacio Libertad, pudo revalidar la
nota.
Ese grupo, de los cuales 109 son extranjeros, había sido
convocado a rendir una segunda evaluación tras los resultados bajo sospecha de
fraude que habían surgido en la primera prueba, realizada el 1 de julio.
“Ninguno de los 117 aspirantes pudo revalidar su nota”,
precisó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
La diferencia entre los resultados originales y los
obtenidos en la nueva evaluación fue calificada por Adorni como “absolutamente
escandalosa”.
El vocero anticipó que los resultados estarían disponibles
alrededor de las 14 horas en la web del Ministerio de Salud de la Nación.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes