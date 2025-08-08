La Fiscalía pidió 20 años de cárcel para Claudio Contardi

El fiscal Cristian Fabio, a cargo de la acusación contra el empresario gastronómico Claudio Contardi por el delito de abuso sexual a la modelo Julieta Prandi, solicitó este viernes 20 años de prisión para el imputado y su detención inmediata.
El pedido del fiscal es la pena máxima para el delito de
abuso sexual con acceso carnal.
“Espero que se pronuncien con veredicto de culpabilidad. No
quedan dudas para la fiscalía de su participación en los hechos aberrantes y
sostenido por cada una del resto de las pruebas que trajimos a esta sala. Por
ello, solicito que al momento de decidir se pronuncien por un veredicto
condenatorio, 20 años de prisión por ser autor responsable penal del delito de
abuso sexual con acceso carnal, agravado por causar un grave daño mental a la
víctima”, sostuvo el fiscal ante el Tribunal.
El pedido fue realizado ante los jueces del Tribunal Oral en
lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, donde este viernes se lleva a cabo la
jornada de alegatos finales.
El jueves, los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano
Aguilar habían rechazado el pedido de prisión preventiva para Contardi realizado
por Javier Baños, abogado integrante del equipo de la denunciante que lidera
Fernando Burlando.
Pese a esto, sí mantuvieron la prohibición de acercamiento
del acusado a la víctima.
Tras esta jornada de alegatos finales de ambas defensas, el
Tribunal deberá dar su veredicto.
Claudio Contardi está acusado de “abuso sexual con acceso
carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con
una serie de hechos reiterados”.
