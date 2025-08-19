MADARIAGA: 8º Concurso de Asadores: abrió la inscripción para los participantes

MADARIAGA

La Dirección de Turismo lanzó la convocatoria para la 8ª edición del Concurso de Asadores, que se realizará el próximo 11 de octubre en el Puesto La Invernada.





Los interesados en formar parte del evento podrán inscribirse hasta el viernes 5 de septiembre inclusive. Para hacerlo, deberán presentarse con DNI y acompañados por un integrante de la institución a la que desean representar, en la Delegación Sur (Illia y Pellegrini), de lunes a viernes en el horario de 7 a 14. Allí completarán el formulario de inscripción.





El certamen se desarrollará en el marco de la 3ª Feria de Sabores, que reunirá a decenas de productores de toda la región. Durante la jornada habrá degustaciones, clases magistrales de cocina y espectáculos artísticos para toda la familia.





Cabe destacar que la propuesta es de entrada libre y gratuita, y año tras año convoca a una gran cantidad de público que disfruta de una verdadera fiesta gastronómica y cultural.