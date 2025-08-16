Lo invitaron a un encuentro sexual, lo filmaron y lo extorsionaron para no difundir el video

Dos mujeres fueron detenidas en Chaco, acusadas de extorsionar a un hombre con un video íntimo luego de invitarlo a mantener un encuentro sexual. La víctima denunció que llegó a pagarles en tres oportunidades un total de $1.500.000 para evitar que difundieran las imágenes y se lo contaran a su esposa.
Todo comenzó cuando una mujer conocida lo contactó por
WhatsApp y lo citó a un hotel alojamiento sobre la avenida Soberanía Nacional,
en Resistencia. Allí lo presentó con otra mujer, a quien dijo que era su
pareja, y los tres mantuvieron relaciones sexuales en una habitación.
Días después, ambas empezaron a exigirle dinero a cambio de
no difundir la grabación del encuentro ni contarle a su esposa. Primero entregó
$300.000 en efectivo, luego transfirió $200.000 y, más adelante, abonó otras
sumas que alcanzaron aproximadamente $1.500.000.
La investigación derivó en un allanamiento realizado este
jueves en Barranqueras, donde la Policía secuestró dos celulares y detuvo a las
sospechosas, de 44 y 30 años. El procedimiento fue realizado por la División
Delitos Contra las Personas en el marco de una causa por extorsión.
Las mujeres quedaron a disposición de la Fiscalía Penal N°
3, a cargo de Víctor Recio, que espera reunir más pruebas antes de indagarlas.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes