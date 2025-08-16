Lo invitaron a un encuentro sexual, lo filmaron y lo extorsionaron para no difundir el video

NACIONALES

Dos mujeres fueron detenidas en Chaco, acusadas de extorsionar a un hombre con un video íntimo luego de invitarlo a mantener un encuentro sexual. La víctima denunció que llegó a pagarles en tres oportunidades un total de $1.500.000 para evitar que difundieran las imágenes y se lo contaran a su esposa.

Todo comenzó cuando una mujer conocida lo contactó por WhatsApp y lo citó a un hotel alojamiento sobre la avenida Soberanía Nacional, en Resistencia. Allí lo presentó con otra mujer, a quien dijo que era su pareja, y los tres mantuvieron relaciones sexuales en una habitación.

Días después, ambas empezaron a exigirle dinero a cambio de no difundir la grabación del encuentro ni contarle a su esposa. Primero entregó $300.000 en efectivo, luego transfirió $200.000 y, más adelante, abonó otras sumas que alcanzaron aproximadamente $1.500.000.

La investigación derivó en un allanamiento realizado este jueves en Barranqueras, donde la Policía secuestró dos celulares y detuvo a las sospechosas, de 44 y 30 años. El procedimiento fue realizado por la División Delitos Contra las Personas en el marco de una causa por extorsión.

Las mujeres quedaron a disposición de la Fiscalía Penal N° 3, a cargo de Víctor Recio, que espera reunir más pruebas antes de indagarlas.