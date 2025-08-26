Fue a una fiesta de 15, se olvidó la campera y cuando volvió a buscarla patovicas lo molieron a golpes

En una fiesta de 15 años dos patovicas atacaron a un joven y su familia denunció que “lo golpearon y lo asfixiaron hasta desmayarlo”. Ocurrió el domingo a la madrugada en uno de los salones más exclusivos de Mendoza y el hecho fue filmado por un testigo con su celular.
En las imágenes se observa al adolescente tirado en el piso inmovilizado por dos guardias que lo golpeaban en un estacionamiento privado, cerca de la entrada a un salón ubicada en Chacras de Coria.
La familia de la víctima contó que el menor había participado del evento con su DNI. Al salir junto a sus amigos notó que había dejado su campera en el sector de guardarropas por lo que pidió autorización a uno de los patovicas para entrar.
Fue ahí, según la denuncia, que un integrante del personal de seguridad lo golpeó, lo asfixió y lo dejó inconsciente. El adolescente se desvaneció y fue trasladado por sus padres de urgencia a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado.
“Mi hijo es un chico inocente, que le intentó explicar que solo buscaba su campera. Ya habíamos pedido un auto para volver a casa”, aseguró la familia a través de un comunicado difundido en las últimas horas.
“Lo que hicieron es deplorable e inaceptable. Esa persona es una miseria como ser humano y el salón es responsable en un 100% de lo que pasó", agregaron.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
