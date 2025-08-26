Fue a una fiesta de 15, se olvidó la campera y cuando volvió a buscarla patovicas lo molieron a golpes





En una fiesta de 15 años dos patovicas atacaron a un joven y su familia denunció que “lo golpearon y lo asfixiaron hasta desmayarlo”. Ocurrió el domingo a la madrugada en uno de los salones más exclusivos de Mendoza y el hecho fue filmado por un testigo con su celular.

La familia de la víctima contó que el menor había participado del evento con su DNI. Al salir junto a sus amigos notó que había dejado su campera en el sector de guardarropas por lo que pidió autorización a uno de los patovicas para entrar.



Fue ahí, según la denuncia, que un integrante del personal de seguridad lo golpeó, lo asfixió y lo dejó inconsciente. El adolescente se desvaneció y fue trasladado por sus padres de urgencia a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado.



“Mi hijo es un chico inocente, que le intentó explicar que solo buscaba su campera. Ya habíamos pedido un auto para volver a casa”, aseguró la familia a través de un comunicado difundido en las últimas horas.



“Lo que hicieron es deplorable e inaceptable. Esa persona es una miseria como ser humano y el salón es responsable en un 100% de lo que pasó", agregaron.





