Desesperada búsqueda de una adolescente de 15 años

Una joven de 15 años es intensamente buscada en la región tras ausentarse este lunes en la localidad de Brandsen.

Se trata de Abril Moriones Baucero, domiciliada en el barrio El Rodeo, quien a las 10:15 concurrió al consultorio de su psicóloga en calle Larrea entre Rivadavia y Paso, permaneciendo allí hasta las 11. Más tarde, a las 12:30, mantuvo su último contacto telefónico con su familia, asegurando que se dirigía a la escuela en Gómez, aunque nunca llegó a destino.

La adolescente mide 1,50 metros de altura, es de contextura delgada, piel clara y cabello negro ondulado. Vestía buzo rojo, pantalón de jeans azul y zapatillas negras con tiras blancas. Lleva un aro tipo argolla en la nariz.

La investigación está a cargo de la UFI de Brandsen, con la participación del GTO y la DDI.

Cualquier información puede ser comunicada a la comisaría local al 442215.