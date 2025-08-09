Entra en fase final la exploración submarina con streaming que muestra las profundidades frente a Mar del Plata

La expedición submarina “Oasis submarinos del Cañón de Mar
del Plata: Talud Continental IV”, que lleva adelante el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en colaboración con la
fundación Schmidt Ocean Institute, dejará en los próximos días el Cañón de Mar
del Plata y tomará nuevos rumbos.
La campaña, que comenzó el 23 de julio pasado, se extenderá
en esta primera etapa sobre la costa bonaerense hasta el 11 de agosto. A partir
de la semana que viene, la expedición se trasladará a Montevideo, Uruguay, y
permanecerá hasta el 10 de septiembre de 2025.
El proyecto “Viaje a lo desconocido: Descubriendo los
Ecosistemas Marinos Vulnerables del Margen Continental y Planicie Abisal del
Uruguay” permitirá que investigadores uruguayos y de otros países exploren el
margen continental uruguayo de una forma muy muy similar a la que se realizó en
Mar del Plata y se transmitió en vivo por streaming, utilizando el submarino
operado remotamente (ROV SuBastian).
Tras el registro de las costas del país vecino, el buque
Falkor (too) regresará al Mar Argentino el 30 de septiembre. En esta instancia
estudiará el sistema de Cañones Bahía Blanca, cerca de la localidad rionegrina
de Viedma, a unos 500 kilómetros de la costa, y posteriormente, se trasladará
al sistema de Cañones Almirante Brown, frente a las costas de Chubut, a unos
450 kilómetros de Rawson.
Esta misión representa un salto tecnológico y científico sin
precedentes: es la primera vez que en aguas argentinas del Atlántico
Sudoccidental se emplea el ROV SuBastian, capaz de capturar imágenes submarinas
en ultra alta definición y recolectar muestras sin alterar el entorno.
