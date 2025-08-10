Alarma en River: Pezzella sufrió una lesión y preocupa su presencia en la Copa Libertadores

NACIONALES

La noche que River Plate visitó a Independiente por la Liga Profesional dejó mucho más que un empate en el marcador. A los 40 minutos del primer tiempo, Germán Pezzella encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo al sufrir una lesión en su rodilla izquierda que podría dejarlo afuera del duelo clave del jueves ante Libertad de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.





El marcador central, campeón del mundo con la Selección Argentina, fue a disputar una pelota dividida con Walter Mazzanti. En la caída, se enredó con el rival y quedó tendido en el césped tomándose la rodilla. El gesto de dolor fue inmediato y, mientras ingresaba el cuerpo médico, Pezzella no pudo contener las lágrimas. “Se teme una lesión importante”, fue el primer diagnóstico extraoficial.





Gallardo decidió reemplazarlo de inmediato. En su lugar ingresó Sebastián Boselli, quien regresó recientemente de su préstamo en Estudiantes de La Plata. La imagen del ex Betis y Fiorentina sentado en el banco, con el rostro cubierto y visiblemente afectado, reflejó la magnitud de la preocupación.





Una defensa en crisis





La lesión de Pezzella llega en el peor momento para River. Lucas Martínez Quarta se recupera de un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha y está descartado para el partido en Asunción. Paulo Díaz, pieza clave, fue preservado ante Independiente por una inflamación en la rodilla izquierda y su presencia en Paraguay sigue en duda.

Ante el Rojo, Gallardo apostó a una zaga conformada por Pezzella y Lautaro Rivero, defensor de 21 años formado en el club, que tuvo un buen rendimiento pero no fue inscripto en la lista de buena fe para la Copa Libertadores, por lo que no estaría disponible en Paraguay.





Opciones limitadas y un cambio posible en la lista





Con Boselli como único defensor central disponible al 100% en lo físico, el cuerpo técnico analiza alternativas. Si Paulo Díaz no llega, el uruguayo podría ser acompañado por Juan Portillo, refuerzo proveniente de Talleres que aún no debutó con la camiseta de River. Sin embargo, debido a la magnitud del compromiso, no se descarta que Gallardo solicite un cambio en la lista para incluir a Rivero en lugar de Portillo.





La decisión final dependerá de la evolución de Díaz y de los estudios que se le realizarán a Pezzella en las próximas horas para confirmar el grado de la lesión.





El partido que lo define todo





River jugará el jueves en Asunción un encuentro vital en el arranque de la llave de octavos. La solidez defensiva será clave ante un Libertad que llega en alza. El panorama es complejo: si Pezzella queda afuera y Díaz no se recupera, Gallardo afrontará el partido con una zaga improvisada y con escasa experiencia internacional.





El “Muñeco” tiene por delante horas decisivas para diagramar un equipo que, más allá de las bajas, buscará un resultado positivo para definir la serie una semana después en el Monumental. Mientras tanto, la incertidumbre y la preocupación rondan en Núñez, con la esperanza de que las lágrimas de Pezzella no se traduzcan en una baja prolongada.