Brutal triple choque en la General Paz: siete heridos, uno de gravedad

Un grave accidente vial se registró en la mañana de este domingo sobre la Avenida General Paz, a la altura de la Avenida Los Corrales, en el barrio porteño de Mataderos, en el sentido hacia el Río de La Plata. El siniestro involucró a dos autos y una camioneta y dejó un saldo de siete personas heridas, una de ellas en estado crítico.





Según informaron fuentes del SAME, el choque ocurrió alrededor de las 6:00, cuando un Peugeot 208, que circulaba a alta velocidad con un grupo de jóvenes, impactó contra un Peugeot 206 en el que también viajaban tres personas. Vecinos de la zona señalaron que el 208 venía zigzagueando antes del impacto. La violencia de la colisión fue tal que el conductor del 208 salió despedido por el parabrisas y quedó tendido al otro lado de la calzada, siendo trasladado de urgencia por el SAME aéreo con politraumatismos graves.





En el Peugeot 206, las tres personas a bordo tuvieron que ser asistidas para salir, ya que el vehículo comenzó a incendiarse. La intervención de vecinos permitió apagar las llamas antes de la llegada de los bomberos. Todos fueron derivados a los hospitales Santojanni y Grierson con politraumatismos, pero conscientes. La fuerza del impacto provocó que una rueda se desprendiera y golpeara a una camioneta que circulaba detrás; su conductor dio positivo en el test de alcoholemia y quedó impedido de continuar manejando.





El tránsito en la General Paz estuvo totalmente interrumpido durante el operativo de emergencia, lo que provocó una fuerte congestión y derivó en otro triple choque a la altura de la Avenida Eva Perón, con tres heridos de menor gravedad que también fueron asistidos por el SAME. Las autoridades investigan las circunstancias del primer siniestro, mientras crece la preocupación por la velocidad y el consumo de alcohol al volante.