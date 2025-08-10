Condenaron a peluquera de Villa Gesell a 3 años de prisión en suspenso por tenencia de estupefacientes

ZONALES





Una mujer de 32 años fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el delito de tenencia simple de estupefacientes, tras un procedimiento policial realizado en la Terminal de Ómnibus local en febrero de 2019.





La sentencia fue dictada por la jueza Claudia Castro, en el marco de un juicio abreviado consensuado entre el fiscal Juan Manuel Dávila y el defensor particular David Lettieri, con ratificación expresa de la imputada. La magistrada consideró acreditado que, en horas de la tarde del 15 de febrero de 2019, personal policial que realizaba controles preventivos detectó que la mujer descendía de un colectivo de la empresa Master Bus con actitud nerviosa, caminando en círculos y manipulando un envoltorio que ocultó en la parte trasera de la calza que vestía.





Ante las sospechas, fue interceptada y, tras desistir de ir a los sanitarios acompañada por una agente femenina, se le efectuó una requisa. Allí se halló un paquete con 100,44 gramos de clorhidrato de cocaína, además de un teléfono celular, dinero en efectivo y pasajes de ómnibus de Villa Gesell a Escobar. La jueza destacó que la secuencia probatoria demostraba que la acusada tenía en su poder la sustancia, configurando así el ilícito imputado.





Atendiendo a la falta de antecedentes penales y a la inconveniencia de imponer una pena efectiva en este caso, el tribunal resolvió imponerle tres años de prisión de ejecución condicional. La condenada, identificada como Sabrina Anabel Algarin Bustamante, es peluquera y reside en Villa Gesell.