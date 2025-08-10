Alerta en Mar del Plata por posible estafa piramidal: advierten que “miles podrían perder sus ahorros”

ZONALES





Autoridades y vecinos expresaron preocupación por la aparición de grupos de WhatsApp con características similares a las utilizadas en estafas piramidales, un mecanismo que en 2024 dejó un saldo millonario de damnificados en San Pedro, donde más de 20 mil personas perdieron sus ahorros en falsas inversiones en criptomonedas.





Lectores y usuarios locales alertaron sobre publicaciones en redes sociales, especialmente en Instagram, que ofrecen cursos, “asesoramiento financiero” y oportunidades de inversión con promesas de altos rendimientos. El reclutamiento se realiza de manera informal, evitando requerir datos personales para captar interesados, quienes luego son añadidos a chats grupales.





Uno de los vecinos que detectó la maniobra relató que en estos grupos se reciben múltiples mensajes simultáneos, imágenes idénticas de supuestas operaciones bursátiles y textos automatizados, con usuarios ficticios que refuerzan las propuestas. La figura central suele ser una administradora que actúa como líder, incentivando a invertir cada vez mayores sumas con el argumento de multiplicarlas rápidamente y solicitando explícitamente que no se hable del tema fuera del grupo.





En varios casos, las redes de captación operan bajo el nombre “JP Morgan”, intentando aprovechar el prestigio de la reconocida firma para ganar credibilidad. Sin embargo, la compañía emitió un comunicado aclarando que no tiene vínculo con estas actividades ilegales y recordó que ninguna institución financiera legítima puede garantizar rendimientos extraordinarios en poco tiempo.





Los especialistas advierten que estas estafas suelen ser variantes de esquemas Ponzi, en los que el dinero de nuevos inversores se utiliza para pagar supuestas ganancias a los anteriores, hasta que el sistema colapsa y los organizadores desaparecen con los fondos. Recomiendan no entregar dinero sin información clara y verificar siempre la identidad y trayectoria de la empresa o persona que propone la inversión.