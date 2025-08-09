MADARIAGA: El Vicepresidente de River recorrió el Estadio Alcuaz y el Polideportivo

MADARIAGA

En la tarde del viernes, un grupo de empresarios, acompañado por autoridades municipales, recorrió distintos puntos de General Madariaga. Entre los visitantes se encontraba Matías Patanian, vicepresidente de River Plate y CEO de Aeropuertos 2000, quien visitó el estadio Francisco Alcuaz y el Polideportivo Municipal.

En el estadio, Patanian fue recibido por el presidente de la Liga Madariaguense de Fútbol, Juan Ignacio Jauregui, quien guió la recorrida y mostró las instalaciones, destacando el muy buen estado del campo de juego, las nuevas luminarias y los vestuarios recientemente mejorados.

El dirigente “millonario” se mostró sorprendido por la calidad del predio.

Se habló de la posibilidad de gestionar, en un futuro, divisiones masculinas y especialmente femeninas de River puedan realizar pretemporadas o disputar torneos amistosos en la ciudad.

Jauregui remarcó que el estadio Alcuaz continuará sumando mejoras en su infraestructura y mantendrá las puertas abiertas para la realización de diversos eventos futbolísticos.

Patanian recorrió, además, otros puntos de su interés como empresario junto al intendente Esteban Santoro en la zona de Macedo.