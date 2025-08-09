Detuvieron a una pareja por desvalijar un dúplex en Aguas Verdes

ZONALES





Aguas Verdes. Una pareja fue detenida acusada de haber robado y desvalijado por completo una vivienda de esta localidad. El operativo policial permitió recuperar la totalidad de los elementos sustraídos.





El hecho salió a la luz tras la denuncia de la propietaria de un dúplex, quien al regresar a su domicilio constató que desconocidos habían forzado una puerta y una ventana para ingresar. Los intrusos se llevaron múltiples objetos: cocina, televisores, vajilla, sillas, lavarropas, herramientas, escalera, garrafas y otros bienes.





A partir de la denuncia, personal de la Subcomisaría de Aguas Verdes inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias. Como resultado, se identificó a los presuntos autores: un hombre y una mujer mayores de edad que se movilizaban en un Ford Fiesta color bordó.





Con esa información, se realizó un allanamiento en un domicilio de la misma localidad, donde se recuperaron todos los elementos robados, posteriormente restituidos a la víctima. El vehículo utilizado fue secuestrado y los sospechosos quedaron detenidos por el delito de robo.





Durante el procedimiento, además, se incautaron 60 gramos de marihuana, por lo que se labró una infracción a la Ley 23.737. Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia.





Con información de FM La Marea