El regreso de Mauro Icardi al fútbol y el mensaje de La China Suárez

Después de más de siete meses fuera de las canchas, Mauro Icardi volvió a jugar con la camiseta del Galatasaray tras recuperarse de una grave lesión: la rotura del ligamento cruzado anterior y de los meniscos de su rodilla derecha. El delantero, que atravesó una intervención quirúrgica y un largo proceso de rehabilitación, marcó un gol en su regreso y recibió un mensaje desafiante de Eugenia “La China” Suárez.





El partido se disputó en el estadio RAMS Park, donde el Galatasaray se enfrentó al Karagumruk. Icardi ingresó en el segundo tiempo y, en el minuto 86, anotó el 3-0 definitivo para su equipo. La anotación fue celebrada efusivamente por sus compañeros y por la hinchada, que volvió a corear su nombre. Con este tanto, el argentino alcanzó los 62 goles en 88 partidos disputados con la camiseta del club turco.





La China Suárez, pareja del futbolista, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje cargado de emoción y también de tono desafiante hacia las críticas que había recibido Icardi durante su recuperación. “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”, escribió la actriz en una historia de Instagram acompañada por una imagen del delantero sonriente.





En otra publicación, la actriz compartió un video tomado desde las tribunas donde se lo ve celebrando su gol. El clip, acompañado por corazones en los colores del Galatasaray, resaltaba: “Mauro Icardi debutó 281 días después de su lesión y marcó a los 6 minutos. Capitán Icardi”.





Tras el encuentro, Suárez también mostró la intimidad de la llegada de Icardi a la residencia que comparten en Estambul. En el video que publicó se lo ve entrando sonriente a la mansión, vestido con ropa de entrenamiento del club y cargando un bolso deportivo, mientras la actriz lo filmaba orgullosa de su regreso triunfal a las canchas.





El retorno de Icardi no solo significó la recuperación de un futbolista clave para el Galatasaray, sino también el cierre de una etapa de incertidumbre marcada por rumores y cuestionamientos sobre su futuro deportivo. Con su vuelta y el apoyo de Suárez, el delantero busca consolidarse nuevamente como referente del equipo turco.