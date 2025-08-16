Javier Milei defendió “Homo Argentum”, la nueva película de Guillermo Francella

NACIONALES





Javier Milei salió a defender públicamente la nueva película de Guillermo Francella, “Homo Argentum”, y la convirtió en el eje central de una extensa reunión de Gabinete destinada a dar la “batalla cultural”.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario aseguró que el film expone a los “progres caviar” y atacó con dureza a sus críticos.

“La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”, inició su escrito.

" su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuyas aspectos salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía)“, continuó.