Javier Milei defendió “Homo Argentum”, la nueva película de Guillermo Francella

Javier Milei salió a defender públicamente la nueva película
de Guillermo Francella, “Homo Argentum”, y la convirtió en el eje central de
una extensa reunión de Gabinete destinada a dar la “batalla cultural”.
A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario
aseguró que el film expone a los “progres caviar” y atacó con dureza a sus
críticos.
“La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos
de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”,
inició su escrito.
" su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos
mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos
quejosos de éste ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuyas aspectos
salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos,
hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía)“,
continuó.
