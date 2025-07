China Suárez y Benjamín Vicuña, cara a cara en la Justicia por el viaje a Turquía

NACIONALES





La relación entre Eugenia “China” Suárez y Benjamín Vicuña volvió a tensarse, esta vez en el terreno judicial. La actriz decidió llevar a juicio al actor chileno tras la revocación del permiso que le permitía viajar al exterior con sus hijos menores, justo en la antesala de un viaje planeado a Turquía.





Según reveló la periodista Paula Varela en el programa Intrusos (América), el conflicto se judicializó porque no hubo acuerdo entre las partes y será ahora la Justicia la que deba decidir si el freno impuesto por Vicuña tuvo un motivo real o fue un acto impulsivo. “La China vuela por línea, tiene pasajes de ida y vuelta de los chicos, por lo que Benjamín no tenía por qué pensar que no los iba a traer de regreso”, sostuvo la panelista.





La actriz alega haber cumplido con todos los requisitos legales y formales del viaje, por lo que considera injustificada la decisión del actor. En medio de esta disputa, los hijos que comparten permanecerán en Buenos Aires, pero al cuidado de la madre de la China, no de su padre. “Eugenia va por todo. Dice que hizo todo como corresponde y que no hay razón para desconfiar”, añadió Varela.





Vicuña, por su parte, brindó declaraciones en las últimas horas, donde dejó en claro su malestar por la exposición del tema y remarcó: “La madre tiene todo el derecho de viajar y acompañar a su pareja, como los hijos de ir al colegio, estar con sus hermanos y tener una rutina. Le vamos a encontrar la vuelta para que puedan ir con ella, estar conmigo y estar todos en paz”.





Sin embargo, admitió el desgaste que implica la situación: “No me gusta dar explicaciones y lo hago hace seis meses. Pero por mis hijos tengo que hablar y actuar”.





Con el conflicto escalado a tribunales, será ahora la Justicia quien tenga la última palabra. Mientras tanto, la tensión entre los ex se profundiza, y la disputa por la organización familiar queda en el centro de la escena pública.