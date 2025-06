San Lorenzo: hinchas se manifestaron en la sede para exigir la renuncia de Moretti

La noche del viernes en Boedo fue más caliente que nunca. Cientos de hinchas de San Lorenzo se autoconvocaron frente a la sede de avenida La Plata para repudiar al presidente Marcelo Moretti, actualmente de licencia, y exigir elecciones anticipadas.

El malestar explotó tras un reciente posteo de Moretti en redes sociales, en el que anunció su vuelta a la gestión con promesas de inversiones millonarias para refuerzos y la construcción del nuevo estadio en Tierra Santa.

Moretti asumió en diciembre de 2023, pero pidió licencia luego de la difusión de un video polémico en el que se lo ve recibiendo 25.000 dólares. Aunque aseguró que se trataba de una “donación” destinada a la tesorería del club, la causa judicial y la presión social lo alejaron del cargo… hasta ahora.

—"No tengo culpabilidad alguna, la Justicia me dará la razón", dijo en declaraciones a Clarín.

Los socios coparon la avenida con cánticos como:

“Dirigencia, dirigencia, no se lo decimos más: si no llaman a elecciones, qué quilombo se va a armar”

“Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”

“Chiqui Tapia, Chiqui Tapia, no te lo decimos más: si lo bancás a Moretti, qué quilombo se va a armar”