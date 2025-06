MADARIAGA - PASÓ EN CNM 93.3: El ayudante fiscal Vernetti habló de la investigación que terminó con dos demorados por venta de droga

MADARIAGA





Una investigación de casi 40 días derivó este miércoles por la tarde en dos allanamientos simultáneos en General Madariaga que arrojaron resultados positivos: una pareja fue aprehendida y se secuestró cocaína fraccionada para la venta, además de elementos vinculados a la comercialización.





Los operativos se realizaron en un comercio ubicado en calle Moreno entre Ituño y Zoppi, y en un domicilio del barrio San Martín, sobre calle 3 entre 10 y 12. Ambas diligencias fueron encabezadas por el ayudante fiscal especializado en estupefacientes, Guillermo Vernetti, con intervención del Juzgado de Garantías a cargo de la jueza Fernanda Hachmann, y ejecutadas por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (DDA).





En diálogo con CNM Radio 93.3, Vernetti brindó detalles precisos sobre la investigación, el procedimiento y el contexto local del narcomenudeo.





El origen: una denuncia anónima y 40 días de vigilancia





La causa se inició a partir de la preocupación de vecinos y una denuncia anónima. “Un vecino se acercó directamente a hablar conmigo y lo derivé a Narcocriminalidad. A partir de ahí iniciamos las actuaciones de oficio que derivaron en estos procedimientos”, explicó Vernetti.





Durante más de un mes, efectivos siguieron los movimientos en torno al local comercial —una pequeña boutique— y al domicilio del sospechoso. “Se observaba la llegada de muchos hombres que entraban al local sin realizar compras, y se iban rápido con objetos pequeños”, detalló. Esa conducta, junto a las pruebas fílmicas y fotográficas recabadas, permitió solicitar a la justicia las órdenes de allanamiento.





Secuestros positivos en ambos puntos y una modalidad clara





En el comercio, atendido por una mujer de 39 años, se incautaron 35 envoltorios de cocaína listos para la venta. En tanto, en la vivienda del hombre —su pareja, de 31 años— se hallaron aproximadamente 100 gramos de la misma droga, junto con balanzas y elementos de corte y fraccionamiento.





“Tenían una estructura organizada. La droga se fraccionaba en la casa y se vendía en el local. No había intermediarios. Lo hacían por cuenta propia”, precisó Vernetti.





En el momento del operativo, el hombre fue interceptado en la vía pública, a bordo de su vehículo particular. “Agradezco la colaboración del COM de Madariaga. Debimos recurrir a ellos porque en la casa había una persona discapacitada y teníamos que entrar de la manera menos traumática para preservarla. Esa persona es totalmente ajena a la causa. Ingresamos con llave para evitar males mayores, ya que no tenía vínculo con la comercialización”, relató.





“En Madariaga, los cinco procedimientos dieron positivo”





El ayudante fiscal señaló que este es el quinto procedimiento exitoso en la ciudad en los últimos meses, lo que refleja un cambio en la manera de trabajar. “No vamos a erradicar el narcomenudeo, pero sí trabajamos con conciencia y responsabilidad. Madariaga no es un lugar de provisión, sino de venta. Acá no vienen a buscar kilos de cocaína”, aclaró.





Según la investigación, la pareja se proveía de droga cada 15 días y realizaba viajes para reabastecerse desde el conurbano o ciudades costeras.





Además, anticipó que el contenido de los teléfonos incautados será clave para identificar a los proveedores. “Aunque borren los mensajes, los recuperamos. He escuchado más de 7.000 audios de WhatsApp en otras causas. Si el proveedor está en la jurisdicción de Dolores, lo derivamos a la Justicia Federal”, indicó.





Duras críticas: “No hay recursos, ni prevención, ni una política seria contra las drogas”





Durante la entrevista, Vernetti realizó una fuerte crítica al sistema actual de lucha contra el narcotráfico que se ejecuta desde los gobiernos nacionales y provinciales:





“Trabajamos con grupos de tres personas para investigar más de 100 causas. No se puede más. En lugares chicos como este, todos los del gremio se avisan entre sí. Está comprobado en las intervenciones telefónicas.”

Además, lamentó la ausencia de campañas de concientización:





“Hace años que no hay una propaganda que diga que consumir drogas hace mal. No está en la agenda de la política. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser de arriba hacia abajo, no al revés.”





Próximos pasos: Pedido de detención y causa penal en curso





Ambos sospechosos permanecen aprehendidos. En las próximas horas, la fiscalía realizará el pedido formal de detención preventiva, dado que el delito por el que están imputados —tenencia de estupefacientes con fines de comercialización— prevé penas de entre 4 y 15 años de prisión.





“En casos de drogas, la detención preventiva está más que justificada. Tienen medios para darse a la fuga. No hay margen para nulidades, van a tener condena”, aseguró Vernetti.





¿Cómo denunciar de forma anónima?

El ayudante fiscal volvió a invitar a los vecinos a colaborar con información y realizar denuncias anónimas. Se pueden canalizar a través del siguiente correo electrónico:

📩 estupefacientes.do.lacosta@mpba.gov.ar