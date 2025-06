MADARIAGA – FIESTA DEL TALAR: Eugenia Quevedo será una de las artistas principales en La Invernada

MADARIAGA





Los organizadores de la Fiesta del Talar confirmaron en las últimas horas la contratación de Eugenia Quevedo y La Banca de Carlitos para la jornada de martes 28 de octubre en el predio de La Invernada de Ruta 74.

La nueva edición de la fiesta más populosa que tiene la ciudad se realizará 27 de octubre al 2 de noviembre.

Eugenia Quevedo es una cantante argentina de cuarteto, conocida popularmente como "La Muela". El apodo surgió durante los ensayos de La Banda de Carlitos (LBC) donde sus compañeros la llamaban así por su actitud "densa" en los ensayos, según explicó ella misma. Se unió a La Banda de Carlitos (LBC) en 2020, y desde entonces ha consolidado su posición como una figura destacada en la escena del cuarteto.





¿Porqué le dicen “La Muela”?

“Empezaron a decirme así porque en cada ensayo me ponía bastante densa, y quedó como que soy un dolor de muela”, reconoció Quevedo. La frase popular es “tan molesto como un dolor de muelas”, y se aplica en -algunos barrios de la capital- a quienes son intensos, pesados o como dijo la cantante, densos.

Si bien no hay un trasfondo muy profundo, muchos seguidores especulaban el por qué de ese apodo. Incluso, algunos imaginaban que se debía a la forma de cantar de Quevedo, que requería abrir mucho la boca.





“Mis papás siempre me remarcaron la importancia de ser agradecida con la gente que te da un espacio. A mí me dicen ‘Che, hacete solista. Ya está, ya lo lograste’. Y yo no puedo hacer algo así”, expresó.

“Soy consciente de que, más allá de todo lo hermoso que estamos viviendo, esto se generó por la dupla. Por ahí el Keso dice ‘Hay mil carteles de Euge y ninguno del Keso’, pero la gente ama al dúo”, puntualizó.

Y para cerrar su postura, dijo: “Nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Pero estoy muy feliz y cómoda en el lugar en el que estoy. Disfruto mucho con los chicos. Yo soy de encariñarme y me cuesta horrores desligarme. Entonces, para mí es caso cerrado: yo solista no me voy a hacer. Salvo que me echen”, concluyó.

Las entradas ya salieron a la venta y tienen un valor de $100.000 para todas las noches y se pueden abonar en 4 cuotas de $25.000.