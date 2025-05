PINAMAR: Dolor y conmoción por la muerte de una nena de cuatro años en el hospital local

ZONALES

Una nena de cuatro años y medio falleció tras ingresar al hospital sin signos vitales. El caso generó conmoción y abrió una investigación para determinar si hubo fallas en los controles sanitarios o en el acompañamiento institucional.

Según informaron fuentes médicas, la menor había sido atendida el día anterior en la guardia, donde se le diagnosticó un cuadro respiratorio con infiltrados pulmonares. Se le indicó un tratamiento con antibióticos, pero su salud se deterioró rápidamente.

Al ser llevada nuevamente al hospital, la niña ya no presentaba signos vitales. El equipo médico realizó maniobras de reanimación, aunque sin resultados positivos.

Posteriormente se confirmó, a través de un hisopado, que la paciente tenía Gripe A, una de las cepas más severas del virus influenza.

Un dato que genera preocupación es que la menor no contaba con varias vacunas obligatorias del calendario nacional hasta el año pasado. La situación fue detectada en un control reciente y se habían iniciado las aplicaciones pendientes. No obstante, los profesionales no descartan que la falta de inmunización o una condición inmunológica vulnerable hayan incidido en la gravedad del cuadro.

Fuentes vinculadas al área de niñez indicaron que la familia era acompañada por dispositivos institucionales debido a una conflictiva relación entre los padres, quienes estaban separados.

Ante este trágico desenlace, los equipos de salud y desarrollo social activaron protocolos para revisar si existieron omisiones en los seguimientos previos y si la situación familiar pudo haber influido en el desenlace.

Desde el hospital confirmaron que se elevará un informe completo a la Justicia y a las áreas correspondientes del sistema de protección de derechos, a fin de evaluar si corresponde avanzar con una investigación más profunda sobre las condiciones en las que vivía la menor.

Autoridades sanitarias insistieron en la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación y de acudir de inmediato al centro de salud ante síntomas como fiebre persistente, decaimiento, tos o dificultades respiratorias.





Con datos de Pinamar 24