Scioli recorrió Pinamar y Mar del Plata bajo la promesa de gestionar que las clases inicien después del Carnaval

ZONALES

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, estuvo en Mar del Plata y Pinamar entre el jueves y este sábado.

En Mar del Plata se dedicó a responderles a los agoreros que cuestionaban sus políticas y resaltó el nivel de ocupación de cada uno de los distritos en donde, algunos de ellos, llegaron al 80% de las camas ocupadas como Pinamar.

En esta última localidad se encontró con el intendente Juan Ibarguren y hasta se animó a bajar a la playa a patearle unos penales al jefe comunal.

Scioli, anunció que hará gestiones para que se unifique el inicio de clases en todo el país para después de Carnaval, un reclamo de todo el sector turístico y comercial.

“Voy a hablar con el jefe de Gabinete de Guillermo Francos, porque me parece importante. Estoy convencido de que es justo lo que reclama el sector”, afirmó en una entrevista con Canal 2 y agregó que también “abrir las aulas y volver a cerrarlas por Carnaval genera una complicación e impide que mucha gente pueda planificar mejor su segunda quincena de febrero”.

El inicio de la temporada de verano fue uno de los temas en los que focalizó Daniel Scioli y trazó un primer balance positivo al señalar que “los predicadores del fracaso la vienen pifiando una tras otra, decían que iba a ser un fracaso, que iba a ser una temporada catastrófica…”.

“Fui al Torreón y había media hora de cola para entrar, fui a Tío Curzio y se habían acabado las medialunas, estuve en el Paseo Aldrey y vi realmente la gente que había consumiendo. Eso tiene que ver con la expectativa de un país mejor y con que las cosas se van recuperando”, argumentó.

Respecto a la polémica que se generó por la comparación de precios con Brasil, Scioli indicó: “Es verdad que hay gente que eligió irse al exterior pero mucha más gente se va a mover acá en el país”.

Asimismo, anticipó un repunte de la afluencia turística a partir de una mejora en el plano climático. “No tengo dudas de que con la mejora del tiempo y el aumento de la temperatura va a venir muchísima más gente que está esperando”, subrayó.

A la hora de hacer un análisis sobre la situación del país y las perspectivas para el 2025, Scioli afirmó que será el año de la “reconstrucción”. “No tengo dudas porque están las bases para esa reconstrucción. Están las bases de un país más sano desde su economía, desde la seguridad ciudadana, desde la política social que llega de manera directa a quienes los necesitan”, argumentó y destacó “lo que significa esta estabilidad al haber derrotado por KO a la inflación a partir de un orden fiscal”. “Era el impuesto que más afectaba a los sectores vulnerables. Y también está la vuelta al crédito, hoy se venden paquetes turísticos con créditos, volvieron los créditos hipotecarios a 30 años y se empieza a reactivar la construcción”.

De cara al futuro, el exgobernador bonaerense valorizó que “Argentina se ha puesto de moda en el mundo; yo hablo con empresarios de todos lados y me transmiten la voluntad de invertir en nuestro país. El Presidente puso a la vanguardia al país con respecto a la agenda de la IA”.

En otro pasaje de la entrevista, se mostró a favor de la eliminación de las PASO como pregona el Ejecutivo ya que “estamos en una etapa en la que cuanto más fácil se le hace la vida a la gente, mejor”.

También hizo hincapié en el rol de la sociedad ante los cambios bruscos que impulsó el gobierno en su primer año de gestión. “Lo maravilloso que ha ocurrido es la comprensión que hay y la voluntad de poner el hombro. Esta vez sienten que hay algo diferente y me he encontrado con mucha gente que al principio no le gustó mi decisión de sumarme al gobierno y ahora me dicen lo contrario”.