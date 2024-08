En el Día de la papa frita, te mostramos cómo pedir 400 gramos a sólo 1 peso

NACIONALES









El 20 de agosto es una fecha que todo amante de la comida rápida tiene marcada en su calendario: es el Día de la papa frita. Aunque su origen exacto es un poco nebuloso, la papa frita ha sido durante mucho tiempo un símbolo de indulgencia y placer culinario en todo el mundo. Los fanáticos de stos tentadores bastones de papa van a poder celebrar en grande, y por un precio que parece sacado de un sueño: ¡solo $1!

• Esta celebración surgió para rendir homenaje a uno de los acompañamientos más populares de la historia, esas crujientes y doradas delicias que complementan cualquier plato, desde una hamburguesa hasta un asado. Tiene una historia rica que la conecta con la gastronomía belga y francesa, y hoy en día, es una protagonista indiscutida en las mesas de todo el mundo.

• En honor a su día, Rappi y Mc Cain se unieron para ofrecer papas fritas a un precio irrisorio. Así que no hay excusas para no darse un gustito y rendirse al placer de disfrutar de unas papas fritas recién hechas, perfectas para compartir... o no.

Cómo comprar papas fritas a $1

La papa es la hortaliza más consumida en Argentina según lo reportado por el portal Agrofy. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) estima que el país produce más de 2,4 millones de toneladas de papa anualmente. En el ámbito de los snacks, Argentina se destaca como uno de los líderes regionales en ventas de papas fritas.

Para celebrar el Día de la Papa Frita y mimar a todos esos fanáticos, Rappi -la aplicación de delivery- se ha asociado con McCain -la marca de papas congeladas- para ofrecer una promoción que resulta difícil de creer: un paquete de 400 gramos de papas McCain a solo $1, con entrega en 10 minutos.

Durante el último año, las papas McCain se han convertido en uno de los productos más vendidos a través de Turbo, el servicio de supermercado express de Rappi. Con más de 80.000 unidades vendidas, no es de extrañar que aprovechen este 20 de agosto para lanzar una oferta más que tentadora.





Esta promoción estará disponible exclusivamente el 20 de agosto, hasta agotar stock, así que no hay que dormirse y hacer el pedido lo antes posible. Para acceder hay que entrar a la app de Rappi, buscar las papas McCain de 400 gramos en la sección de Turbo, y realizar el pedido. En tan solo 10 minutos, llegan esas papas listas para freír y disfrutar doradas y crujientes. Turbo es un servicio disponible para CABA, Mar del Plata, La Plata y Lomas.

“Las papas fritas McCain de 400 gramos son el producto estrella en nuestra app, especialmente los fines de semana, cuando la gente quiere disfrutar de un snack rápido y delicioso entre las 18 y las 21 horas,” comenta Eduardo Lopez Segura, Commercial Director de Rappi Ads. “Con esta promoción, no solo buscamos ofrecer conveniencia y rapidez, sino también una experiencia irresistible a un precio que parece una broma: $1.”