MADARIAGA: La Ruta 56 se cobró 4 vidas en un mismo kilómetro desde que es Autovía

MADARIAGA

El siniestro vial ocurrido este jueves por la tarde cuando volcó una camioneta Subaru y murieron una madre y su hija adolescente recordó a un hecho muy similar ocurrido el 1 de agosto de 2022 en donde volcó un Peugeot 308 y murieron 2 amigas.

Misma traza, misma mano y mismo kilómetro: el 35. La Ruta 56, a pesar de ser Autovía, sigue siendo peligrosa y, en muchas oportunidades, no por su trazado.

En el vuelco y arrastre de la camioneta de este jueves fallecieron Alejandra Giménez; una auxiliar del Colegio Anna Bottger, y su joven hija de 15 años llamada Delfina. Ella viajaban, junto a su padre Sergio Sequeira y a otra persona, identificada como Alfredo José Burlak hacia Buenos Aires para abordar un vuelo que los lleve a México a visitar a otros hijos que habían emigrado hacia allí un tiempo atrás.

Pero en 2022 en ese lugar también fallecieron Melina Adorno y Mara Vázquez, ambas de 20 años.

El auto en el cual viajaban volcó. Sobrevivieron la conductora del vehículo, Catalina Vaccarezza; y Luna Valerga, quien iba en el asiento trasero del mismo lado. Ellas, de la misma edad que las víctimas mortales, tuvieron que ser extraídas por los Bomberos Voluntarios de General Madariaga y trasladadas al hospital municipal. Todas habían egresado del colegio secundario Instituto Inmaculada de Castelar.

Desde eso momento comenzó una batalla judicial entre los familiares de las fallecidas y la conductora sobreviviente.

Todo llegó a un punto tal que se realizó un juicio abreviado en octubre último en donde Catalina Vaccarezza fue condenada a tres años de prisión en suspenso y a diez años (el máximo establecido por ley) de inhabilitación para conducir.

Le imputaron el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor y agravado por ser más de una las víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves culposas, ya que una de las ocupantes del rodado que manejaba sobrevivió.

Fue la propia imputada quien se reconoció culpable en la audiencia realizada el pasado 29 de septiembre de manera virtual, aceptó la condena propuesta y prefirió evitar ir a juicio. El resto de las partes en litigio también rubricaron el planteo y el magistrado finalmente avaló lo acordado.

Según confirmaron las pericias realizadas, la chica conducía a una velocidad de 139,24 kilómetros por hora y realizó “una maniobra de derrape sobre el asfalto que provocó que dicho vehículo despiste sobre el cantero central”, según consta en el fallo.

Esa situación derivó en que el auto vuelque dos veces de manera lateralizada, atraviese la calzada a la mano contraria y terminara con ambas muertes y las lesiones en la joven que sobrevivió. La conductora resultó ilesa. Valerga, la sobreviviente, declaró que regresaban de sus vacaciones y “en un momento determinado (Catalina) volantea el auto el cual produce el vuelco”. “No recordando más nada”, se especificó en el veredicto.

Vaccarezza, en tanto, señaló que “no recuerdo que fue lo que pasó”. “No sé si se me cruzó un pájaro, un perro, si me pasó un auto muy finito o se me bajó la presión. No lo puedo recordar, lo estoy trabajando con mi psicóloga y mi psiquiatra”, fue su testimonio en la instrucción del caso.

“Puede concluirse que Catalina Vaccarezza ha quebrantado el deber objetivo de cuidado, como consecuencia de haber practicado la conducción imprudente y antirreglamentaria de su automotor a una velocidad excesiva, perdiendo el manejo y control de la cosa riesgosa y produciendo a la postre el desenlace para con la víctima de lesiones (Luna Valerga) y desenlace fatal para con Mara Vázquez y Melina Adorno”, concluyó el juez firmante de la sentencia tras el acuerdo entre las partes.